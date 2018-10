Cenone della Vigilia di Natale 2018 alla Tenuta Astroni

Vuoi trascorre la tua vigilia di Natale a Napoli? Tenuta Astroni organizza il cenone della vigilia di Natale 2018.



Menu Cenone Natalizio (adulto)

Inizio cenone alle ore 20,00

Prezzo € 70,00



Entrèe di Ostriche, Taratufi , Baccalà Fritto in Pastella e Capitone in Tempura

Prosecco



***

Carpaccio di Salmone, Polpo all'Insalata e Julienne di Seppie alla Brace su Letto di Finocchi e Carotine.



***



Risotto con Fior di Zucca, Gamberi e Molluschi



***

Grigliata di Pesce Spada, Calamaro e Gamberi

Insalata di Rinforzo



***

Frutta fresca

Frutta secca Natalizia

***

Dolci Natalizi

***

Bibite, Acqua, Amaro, grappa e limoncello

Vino Falanghina e Aglianico delle Cantine Astroni





Il menù di mare può essere sostituito con il menù di terra al momento della prenotazione.



Menu Cenone Natalizio (bambino)

Prezzo € 35,00



Prosciutto di Parma e mozzarella

***

Pennette al sugo

***

Cotoletta con patatine

***

Bibite e acqua minerale





La serata sarà allietata dalla musica con il DJ Andrea Vocaturo.

Inoltre, durante la cena avrete la possibilità di partecipare alla tombolata.



Durante la notte della Vigilia di Natale i bambini avranno l’occasione di incontrare Babbo Natale che consegnerà all’interno della sua casa i regali a tutti i bambini. Inoltre, i genitori potranno scattare una foto ai loro bambini al momento della consegna del regalo.



I regali dovranno essere consegnati entro e non oltre il giorno 22 Dicembre 2018.

Il costo di partecipazione è di € 10 a bambino.



Prenotazione obbligatoria