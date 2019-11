Capodanno 2020 con Partenope: Gran Cenone Show

Gran Cenone e Show al Vic' Street per il Capodanno 2020, martedì 31 dicembre ore 20,00.

Napoli, non è solo un nome di una bellissima città, è un modo di crescere e vivere, Napoli è un luogo di confine, una porta aperta tra il sacro e profano, è un mare azzurro che bagna una terra nera, una terra di fuoco e storia che porta sempre il pensiero un pò più in là, Napoli ti fa innamorare delle sue bellezze e delle sue grottesche eccentricità. Napoli non è solo una città ma un modo di affrontare l'esistenza, non è un modo di Vivere ma è un Vivere nel vissuto, è una trama che tesse dentro di te come una coperta calda che userai quando nè avrai bisogno. E cosi il Vic'Street portando avanti quest'idea organizza il Gran Cenone di Capodanno 2020.

La Storica Taverna Spettacolo dal 1999 sita in via giuseppe Martucci 44 porta in scena l'arte la musica e l'originalità per il Capodanno 2020 preparati a vivere un gran Cenone Unico.

Lasciati guidare dalla voce e il carisma dallo Chansonner Ciro Gargiulo che ti condurrà nell'autentica Napoli della Canzone partenopea che insieme a danze popolari tipiche della nostra tradizione coordinate dall'insegnante Dalia Deya vi faranno passare delle ore di puro divertimento spensierato.nIl tutto all'interno di uno scenario fantastico la storica Taverna infatti rappresenta un vero e proprio vicolo napoletano qui vi troverete personaggi di fantasia o reali che vi allieteranno con racconti, storie e tanto altro... tra Pulcinella e mandolinisti, Fattucchere e bella m'briana, Femminielli e Cummare pettegole, lasciatevi condurre dalla la musica e l'allegria in mondo che vi entri dentro e si faccia strada nel vostro Cuore.



Partenope antica Sirena proveniente dalla Grecia ha dato vita alla nostra città e alla nostra stirpe, Napoli è i Napoletani sono figli di Partenope figli dell'amore e della magia, da lei che essi hanno ereditato la voce e il canto, ed è proprio Partenope con i suoi innumerevoli volti che vi accompagnerà, talvolta cantando oppure danzando o anche recitando, tra le leggende ed i miti di questa città che fa della bizzarria uno stile di vita e del canto un arte vera e propria.

PRENOTA IL TUO TAVOLO ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2019

CENONE € 100,00

ANZICHE' € 120,00

Menu di Capodanno 31 Dicembre 2020

Maxi Antipasto della Tradizione Partenopea

ciliegine di mozzarella di bufala campana doc- Provolette Affumicate-Caciottine Piccanti

ricottina di fruscella, prosciutto crudo, olive, cocktail di gamberi, alici marinate, insalata di rinforzo salmone affumicato, pizza rustica, pizza di scarole-Salame Napoletano-



“…O’ Piatto do' Pescatore e napule” *

1° PRIMO PIATTO* Mezze Maniche Pesce Spada e Melanzane

2° PRIMO PIATTO* Risotto alla Pescatora



Terra Mia

1° SECONDO PIATTO Arista con funghi e piselli

2° SECONDO PIATTO Baccalà alla Luciana con crostini e patate



Cotechino e lenticchie



DOLCI Le Delizie di Partenope

Dolci di Natale –Panettone – o’ Babbà

Amaro- Limoncello - Caffè

Acqua Cestino mix Pane e Tarallini

Vino Aglianico Campano



BRINDISI PROSECCO

P.S. Per chi non Mangia carne: 1° Pasta al Sugo - 2° Insalata e contorni e formaggi

SOLO A RICHIESTA PREVENTIVA



info & prenotazioni necessaria

CONTATTI 081/662423 cell.: 3356215087

via giuseppe Martucci 44 Napoli

e-mail.:vicstreet2@hotmail.it