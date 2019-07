"Cenerentola" in scena all'arena di Città della Scienza

Il 6 e 7 Luglio, nella meravigliosa cornice dell'arena di Città della Scienza, Il Demiurgo e Il Museo Del Sottosuolo, in collaborazione con Città della Scienza, presentano Cenerentola, una classica fiaba per grandi e bambini riadattata dall'estro di Roberto Matteo Giordano, autore e regista, in forma di commedia musicale. Lo spettacolo è prodotto da Palco 11zero8

Lo Spettacolo

Con un adattamento del tutto particolare ed avvincente, la classica fiaba di #Cenerentola, che in Giambattista Basile, Charles Perrault e i fratelli Grimm trova le sue versioni più note, rivive qui in una formula innovativa a metà tra il musical e la pantomima inglese nella quale canzoni, balli e dialoghi brillanti - talvolta estemporanei con il pubblico - renderanno particolarmente coinvolgente la storia. Questa versione, sviluppata con spiccata comicità ed attenta fruibilità linguistica, farà rivivere, tra luci, colori e sfumature fiabesche, la magia di un classico intramontabile nel quale è l’amore a trionfare.

CAST

Chiara Vitiello

Roberto Matteo Giordano

Francesca Annunziata

Davide Cecere

Franco Nappi

Mattia Coppola

Angela Rosa D'Auria

Esmeraldo Napodano

Angela Alfano

Flavia Annunziata

Giorgia Citro

Emanuela Urga

Coreografie

Federica Di Benedetto

Adattamento drammaturgia e regia

Roberto Matteo Giordano

Produzione Palco 11zero8

LA RASSEGNA

Lo spettacolo farà da battesimo alla rassegna MAGICABULA , che si terrà nei mesi estivi presso l'arena di Città della Scienza e sarà organizzata da Il Demiurgo e il Museo del Sottosuolo.

La rassegna presenterà al pubblico spettacoli per famiglie, ragazzi e bambini d'ogni età. Si incentrerà sul tema della Favola, e colorerà l'estate napoletana con un tocco di magia

Info: 327 014 8209 - info.demiurgo@gmail.com