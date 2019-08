Cena della vigilia di Natale 2019 alla Tenuta Astroni

Tenuta Astroni, organizza la cena della Vigilia di Natale 2019 a Napoli con un menù tipico tradizionale della cucina Napoletana.

PROGRAMMA CENA DELLA VIGILIA DI NATALE A NAPOLI



INIZIO CENA ORE 20:00

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA CON ACCONTO



MENÙ ADULTO CENA DELLA VIGILIA DI NATALE 2019



Prezzo € 75,00



Entrèe di Ostriche, Taratufi, Baccalà Fritto in Pastella & Capitone in Tempura con Prosecco

Carpaccio di Salmone, Carpaccio di Tonno e lamelle di polpo scottato alla brace su letto di crema di patata e timo

Risotto alla pescatora con crema di scampi

Tortino di Spigola con scarola stufata e Gamberoni in Pasta Kataifi

Frutta Fresca & Frutta Secca Natalizia

Dolci Natalizi

Bibite, Acqua, Amaro, Grappa & Limoncello

Vino Falanghina & Aglianico delle Cantine Astroni



Il menù di mare può essere sostituito con il menù di terra solo al momento della prenotazione.



MENÙ BAMBINO CENA DELLA VIGILIA DI NATALE 2019



Prezzo € 35,00



Prosciutto di Parma & Mozzarella di Bufala

Pennette al Sugo

Cotoletta di Pollo con Patatine

Acqua & Bibite



INTRATTENIMENTO PER ADULTI

La serata sarà allietata dalla musica con il DJ Andrea Vocaturo.

Inoltre, durante la cena avrete la possibilità di partecipare ad una divertente tombolata.



INTRATTENIMENTO PER BAMBINI

Durante la notte della Vigilia di Natale i bambini avranno l’occasione di incontrare Babbo Natale che consegnerà all’interno della sua casa i regali a tutti i bambini. Inoltre, i genitori potranno scattare una foto ai loro bambini al momento della consegna del regalo.

I regali dovranno essere consegnati entro e non oltre il giorno 21 Dicembre 2019.

Il costo di partecipazione è di € 10,00 a bambino.

Prenotazione obbligatoria

