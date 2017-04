Una cena vegana verace sul Lungomare

Passeggiando per il lungomare piu magico del mondo a via Partenope abbiamo scoperto che esiste una pizza 100% vegana! La sede Rossopomodoro Napoli Via Partenope in collaborazione con L'ente di propagazione culturale Vegani di Gaia Vi invitano a partecipare a QUESTA MAGICA SERATA dove sarà possibile degustare un menù vegan ricco e gustoso. una serata adatta per conoscere una cucina che non crea sofferenza ad alcun animale, dove sarà possibile conoscersi, scambiarsi delle opinioni e condividere le proprie esperienze.

Menù a cura dello chef Antonio Sorrentino: Antipasto misto di fritturine: zeppole alle alghe, montanare al pomodoro, crocchè sale e pepe, arancini allo zafferano -Pizza Verace Vegana , (o quelle a scelta disponibili in versione Vegan) Bibita Calice di vino o Birra 15€, incluso coperto e servizio

Prenotazioni: etico@veganidigaia.com o whatsapp 3913727283