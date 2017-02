Cena di San Valentino con soprese da Spuzzulì

Lo staff è pronto a rendervi felici. Sei stanco di sentirti dire che non sei abbastanza romantico? O che non le dai le giuste attenzioni? Con noi quest'anno hai la possibilità di riscattarti! Organizziamo per te e la persona amata una serata perfetta, personalizzata nei minimo dettagli con tanto di dolci sorprese.

Potete scegliere tra il menù di mare e quello di terra, ma non temete entrambi sono composti da pietanze strepitose. All'ottimo cibo bisogna aggiungere tutte le sorprese che Spuzzulì preparerà con il vostro aiuto, tra cui il tavolo personalizzato con la vostra foto.

Se quest'anno volete fare bella figura, passate il San Valentino di Spuzzulì, cena romantica e dolci sorprese a soli 25 euro a persona!