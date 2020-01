Cena di San Valentino 2020 alla Tenuta Astroni

Alla Tenuta Astroni, per San Valentino 2020, in programma cena romantica a lume di candela.



PROGRAMMA DELL’ EVENTO SAN VALENTINO 2020 NAPOLI

INIZIO CENA ORE 20,00



MENÙ MARE

Ostrica Cruda, Tartara di Baccalà Scottato alle Erbe Aromatiche e Carpaccio di Salmone

Carpaccio di Pesce Spada, Tentacolo di Polpo Scottato, Fiammiferi di Seppie arrostite con scaglie di grana e noci

Scilatiello con gamberi, zucchine e pesto di pistacchio di Bronte

Turbante di spigola con scarola stufata con capperi e olive nere di gaeta su letto di crema di carciofi

Torta ( mini cake design )

Bibite, Acqua Minerale, Vino Aglianico & Falanghina delle Cantine Astroni



MENÙ TERRA

Fritto della Tenuta

Sformato di Parmigiana Farcito con Ricotta & Provola

Scialatiello con zucchine, Speck, Provola & Pistacchio di Bronte

Arrosto di Vitellino con Salsa ai Porcini & Patate Novelle

Torta ( mini cake design )

Bibite, Acqua Minerale, Vino Aglianico & Falanghina delle Cantine Astroni



Se siete vegetariani, celiaci oppure siete intolleranti e/o allergici ad alcuni prodotti gastronomici potete segnalarcelo al momento della prenotazione.

La sala sarà allestita con scenografie inerenti a San valentino.

Ogni tavolo sarà decorato con il colore rosso, candele, petali e un segnaposto di cioccolato.

A fine cena Tenuta Astroni omaggerà ad ogni coppia una scatola con una mini-cake a tema ed una rosa.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA CON ACCONTO

PREZZO MENÙ MARE O TERRA € 110,00 A COPPIA



PROGRAMMAZIONE MUSICALE DELLA CENA DI SAN VALENTINO 2020

L'amore è una scelta. Vi siete scelti, vi sceglierete ancora, ancora e ancora.

Senza pause, senza dubbi. In un batter d'occhio.

Noi abbiamo scelto la musica, quella giusta per voi.

Intensa, d'autore e travolgente. Parlerà con la nostra voce, Feeling Good Band.

Strumenti d’eccezione si alterneranno per allietare la serata con dolci melodie.

