Cena d'Autore con Salvatore bianco e i fratelli Cerea

Dopo lo “squisito” successo dello scorso anno, ritorna mercoledì 15 novembre presso il Comandante, l’appuntamento con la cena d’autore firmata da Salvatore Bianco, padrone di casa ed Executive Chef, e da Enrico e Roberto Cerea, chef di Da Vittorio, tempio del buongusto nel cuore del territorio bergamasco.

Una nuova e inedita food experience che riunirà ancora una volta l’eccellenza della cucina Made in Italy fregiata delle stelle Michelin, quella de Il Comandante, unico ristorante stellato all’interno di un hotel napoletano, a quelle di Da Vittorio, da oltre 50 anni gemma tristellata della ristorazione internazionale.

Una cena che si preannuncia un vero e proprio capolavoro, sintesi raffinata di una pluralità di stili e di ispirazioni che trova nella coniugazione di tradizione e innovazione la sua ragion d’essere. Una sinfonia di gusti e di sapori in piatti caratterizzati da contrasti inusuali e abbinamenti sorprendenti nei quali i palati dei commensali potranno perdersi e sperimentare, pietanza dopo pietanza, un gioco di contaminazioni sensoriali davvero unico.

250 € a persona, inclusi vini e champagne.



Termini e Condizioni:

Si richiede la prenotazione con carta di credito a garanzia.

Prenotazione cancellabile gratuitamente sino alle ore 20.30 del 12 Novembre 2017. In caso di cancellazione tardiva e mancata presentazione, a titolo di penale verrà addebitato l’intero importo dovuto.



Per info&prenotazioni:

T +39 081 6041 580

welcome@romeohotel.it

reservations@romeohotel.it