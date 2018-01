Cena di San Valentino 2018 a Le Cheminèe Hotel

Cena a lume di candela nel cuore de Le Cheminèe Hotel, il nostro ristorante "Il Chiostro".

Una cena con musica dal vivo in un ambiente elegante ed accogliente, con un gustoso menù pensato per l’occasione dallo Chef.

Come sempre a Le Cheminèe Hotel troverete l’atmosfera ideale per soddisfare i vostri palati, ascoltando musica e usufruendo delle Vostre sorprese che faranno da cornice a questa serata speciale.

L’appuntamento da non perdere è per la sera di mercoledì 14 febbraio 2018 a partire dalle ore 20.00.

Per trascorrere la notte degli innamorati prenota il pacchetto Cupido!

Se intendi personalizzare la tua serata, prenota i Suoi fiori preferiti, una torta a forma di cuore o dei cioccolatini.

Basta contattarci e ti aiuteremo a rendere speciale il TUO SAN VALENTINO!

Menù profumo di Mare ( €65,00 a coppia)

Amore e follia: Insalata di polpo, patate olive e mela verde ( con maionese alle mele)

Sogno D’amore: risotto pesto di mandorle, gamberi e carciofi

Turbamento: Intreccio di spigola e salmone con salsa di peperoni in agro con millefoglie di melanzane alla parmigiana

Emozione: Bavarese al cioccolato bianco con sanguinaccio alla cannella

Menù profumo di Terra ( €55,00 a coppia)

Scintilla: Schiacciatina di pane azzimo con carpaccio di girello affumicato , rucola, pomodorini e glassa al balsamico

Scrigno di Cupido: Sfogliatella rustica con trofie in salsa maschera ( carne trita e provola)

Stranamore: Rosa di Maialino Nero Casertano ai quattro formaggi con purea di patate e tortino ai Friarielli

Emozione: Bavarese al cioccolato bianco con sanguinaccio alla cannella

Menù Vegano ( €55,00 a coppia)

Passione: Zuppa di zucca e carote con crostini di pane

Sguardi: Risotto prosecco, agrumi di Sicilia e petali di rose

Il segreto di Cupido: Salame(ceci spinaci e avena) in crosta di sesamo con mosaico di verdure.

Batticuore: Bavarese con salsa al cioccolato fondente

Bevande incluse nei menù:

Acqua minerale e Vini d.o.c. selezionati

*Si possono preparare Menù per celiaci e per intolleranze alimentari! Richiedilo direttamente al ristorante almeno 3 giorni prima.

Per info e prenotazioni

Chiamateci allo 081 5846651 o scriveteci una e-mail a info@lecheminee.com