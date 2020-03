"Cupido è morto": speciale Cena con Delitto a Villa Mazzarella

Il 7 marzo, appuntamento con "Cupido è morto": Cena con Delitto a Villa Mazzarella in Via Petrarca.

La speciale cena si svolge sul Monte Olimpo dove gli Dei hanno indetto una grande festa per celebrare il matrimonio del più antico degli scapoli impenitenti: Cupido!

Per sostenere l’incredibile Evento sono stati invitati tutti gli Dei ed anche molti umani, visto che la futura moglie del Dio dell’amore non è una Dea ma una mortale. Ma proprio quando si sta per dare inizio alle danze… un omicidio sconvolge tutti e blocca il susseguirsi del lieto Evento. Chi sarà il colpevole?

Gli spettatori diventano dei veri e propri investigatori invischiati in un giallo proveniente da un’altra epoca. Il pubblico giocherà in prima persona per scoprire l’assassino e cosa lo ha spinto a compiere il terribile omicidio.

Quattro attori professionisti vestiranno i volti del mistero e daranno vita a personaggi usciti dai romanzi. I performer daranno vita i personaggi che guideranno il pubblico verso la soluzione interagendo con i partecipanti e fornendo delle precise informazioni senza fornire tutti gli indizi.

Prima del dolce uno di loro coordinerà le ultime domande che verranno eseguite in modalità interrogatorio. Gli attori sotto processo saranno al centro della sala per rispondere e guidare il gioco. Non c’è un commissario. Il commissario sarà il pubblico.

INFO

Organizzatori PL MANAGEMENT e VILLA MAZZARELLA

Possibilità di parcheggio

Guardaroba

Per partecipare è necessaria la prenotazione (eventi@plmanagement.eu info@villamazzarella.it)

Costo: Euro 35 (antipasto, primo, secondo, dolce, una bottiglia di vino ogni tre persone)