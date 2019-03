Al Vic Street, il 22 maggio, speciale Cena con delitto "La Maledizione della Strega"



info e prenotazione Necessaria 081662423



Menu disponibili

€ 10,00 drink e spettacolo

€ 15,00 Panino o tagliere + bevanda + spettacolo

€ 20,00 Panino o tagliere + bevanda + dolce e caffe spettacolo



Trama

Napoli 1319, durante l'inquisizione una giovane donna Berige viene accusata di stregoneria l'accusa detiene che ella nonostante si dedichi alla cura dei malati infetti non si sia mai contagiata, il tribunale d'inquisizione proclama il suo verdetto la Strega va bruciata !

800 anni dopo 2019 il diretto Caludio Castaldi Giganti direttp discendente di Camillo Giganti il cardinale che aveva indetto il tribunale contro Berige organizza un processo contro tre donne Elsa, Magdala e Cloe accusando le tre donne di stregoneria l'accusa è basata sulle iniziative alquanto bizzarre gestite dalle ragazze che spasso sono dedite alla lettura di gruppo di libri di magia e conoscenze magiche.

dopo alcuni giorni dall'accusa Claudio Castaldi Giganti Viene ritrovato Morto riverso sulla spiaggia nel golfo di Napoli tra le mani stringe un pezzo di stoffa su cuoi è scritta una bizzarra filastrocca

" chiedi allu Mare trova lu vient cancella la storia e tutte e fetient

cher allu Mare ca tene e potent riti magic per tutto le gent "



Accusati dell' omicidio sono le tre pseudo Streghe

Elsa

Magdala

Cloe

Dario il povero Pescatore

Ma molti giurano che sulle spiagge del golfo spesso passeggi anche la Strega Berige che dai monti giunse al mare per essere bruciata !



scopri che è l'assassino!