Reparto Psichiatria: Cena con Delitto tra Janare, Fantasmi e Pazzia

CENA CON DELITTO tra JANARE, FANTASMI E PAZZIA

Giovedi 17 ottobre 2019 al Vic' Street

Secondo le più antiche leggende, le streghe beneventane si riunivano sotto un immenso noce lungo le sponde del fiume Sabato; invocate da una cantilena, che recitava "'nguent' 'nguent', mannam' a lu noc' e' Benivient', sott' a l'acqua e sott' o vient', sott' a ogn' mal'tiemp"



Partecipa a una serata unica: Delitto "In reparto Psichiatria"

Non è un semplice racconto

non è solo uno spettacolo

il vero protagonista sei Tu!

Forma la tua squadra prenota il tuo tavolo e ricorda di lasciare il tuo numero di cellulare, perché riceverai il 1° indizio la notte dell'8 Ottobre.



A seguire

SI BALLA SUI TAVOLI STILE TAVERNA



MENU' APERICENA

1^ CONSUMAZIONE € 10,00

MENU' PUB € 15,00

MENU' CENA € 15,00

POSTI LIMITATI PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

TEL.: 081662423

CELL.: 3356215087