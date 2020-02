Cena Con Delitto al Tempio di Amon Ra

Cena con Delitto tra le rovine del tempio di Amon-Ra

Domenica 19 Aprile ore 20.30

alla Taverna Spettacolo Vic' Street di via Giuseppe Martucci



Serata all'insegna del Giallo

il professor Marco Iannelli noto archeologo italiano è stato ritrovato morto nella sua villa proprio durante i festeggiamenti per il ritrovamento del famigerato libro dei morti chi ha ucciso il professore? e soprattutto perchè ....



PREMIO

ATTESTATO MIGLIOR DETECTIVE

BOTTIGLIA PER BRINDISI A TAVOLO



telefono 081662423

cell.:3356215087

cell.:3387981020

sito.:www.vicstreet.it



OFFERTISSIMA VIC STREET MENU DA € 15