Cena con delitto "L'ultimo segreto di Kubrick"

Il 29 marzo al Teatro dei Lazzari Felici torna la cena con delitto: un nuovo episodio e un nuovo delitto da risolvere L'ultimo segreto di Kubrick.

Una morte sospetta. Le storie di quattro personaggi si intrecciano per svelare l'ultimo grande mistero del genio solitario. Amore, odio, invidia, potere. Questa volta nessuno sarà al sicuro.Preparatevi a essere catapultati in un mondo di passioni, bugie, tradimenti e amori impossibili, dove tutto è il contrario di tutto e niente è ciò che sembra, per risolvere uno dei delitti più eclatanti e misteriosi della storia americana.

In premio per i migliori detective un buono vacanze di una settimana per quattro persone!

Per chi non la conoscesse, la Cena con … delitto proposta dall’associazione Insolitaguida Napoli, è un gioco spettacolo reso più piacevole grazie all’aggiunta di un tocco di coinvolgimento e “pazzaria”.

Confermata la formula del momento degustativo all'insegna della cucina tradizionale napoletana; durante lo spettacolo, infatti, verrà servito un antipastino, un primo piatto, un dolcetto accompagnati da acqua e un bicchiere di vino e acqua per rendere la serata ancora più piacevole.

Location: il Teatro dei Lazzari Felici è un teatro off napoletano che si trova nel cuore di Napoli, in vico Santa Maria dell'Aiuto 17 a due passi da Largo Santa Maria la Nova (zona via Monteoliveto – garage convenzionato).

Data la disponibilità limitata di posti è obbligatoria la prenotazione chiamando il 081 1925 6964 o il 338 965 22 88, tramite l’app per smartphone e tablet Insolitaguida Napoli oppure consultando il sito web istituzionale dell’associazione www.insolitaguida.it, dove è possibile reperire ulteriori informazioni su questo e su altri eventi volti a promuovere l’arte, l’architettura senza trascurare la cultura popolare napoletana.