janare, fantasmi e pazzia: cena con delitto "Reparto psichiatria"

CENA CON DELITTO "JANARE, FANTASMI E PAZZIA"

Mercoledì 16 ottobre 2019 al Vic' Street di via Giuseppe Martucci 44



Secondo le più antiche leggende, le streghe beneventane si riunivano sotto un immenso noce lungo le sponde del fiume Sabato; invocate da una cantilena, che recitava "'nguent' 'nguent', mannam' a lu noc' e' Benivient', sott' a l'acqua e sott' o vient', sott' a ogn' mal'tiemp"

Partecipa a una serata unica...

Delitto "In reparto Psichiatria"

Non è un semplice racconto

non è solo uno spettacolo

il vero protagonista sei Tu!

Forma la tua squadra prenota il tuo tavolo e ricorda di lasciare il tuo numero di cellulare... perché riceverai il 1° indizio la notte del 08 Ottobre..

Quando gli spiriti irrequieti vagano nel buio ... segui le indicazioni ... su via Martucci... sfida la logica .... poco distante dalla Taverna Napoletana vi e il ristorante Giapponese" chiedi il tuo biscotto delle fortuna ne avrai bisogno per la serata....

Poi lasciati accogliere dal dottore paziente ed entra nel luogo dello spettacolo

Per questa occasione Vic'Street si trasformerà in un reparto psichiatrico in un bord-line tra pazzia e divertimento ....

In questa notte di magia e superstizioni tutto si fonde bene male gioco e suspance... tra pazienti folli e infermieri al limite della Follia prova a capire chi dice la verità e chi no, ma ricorda che tutti mentono ed ognuno dice il vero ...



Napoli 31 Ottobre 2017

Ore 19,30 il telefono della stazione di polizia squilla piu volte … una voce macabra scandisce poche parole “nel vecchio ospedale Psichiatrico Bianchi vi è un cadavere” …

Un corpo pendola dal soffitto della sala principale, non si tratta di un paziente è il Dott. Fabrizio Martinelli che è stato trovato senza vita. L’uomo più cinico e freddo della struttura forse il più cattivo ma anche il più equilibrato sembra si sia tolto la vita impiccandosi, ma ... molte cose non tornano l’uomo aveva le mani legate e dalle indagini era emerso che la morte non era avvenuta per soffocamento ma per la rottura del osso del collo … insomma sembra che qualcuno avesse legato il cappio al collo del dottore e poi lo avesse spinto giù dalla scalinata principale, infatti l'uomo alto 1.80 di corporatura robusta doveva essere stato spinto!!!

Sul pianerottolo del 1 piano vi erano 6 orme di ben definite quindi Fabrizio Martilelli prima di togliersi la Vita!!!



***Solo Tre persone si trovavano all'ora del Delitto all'interno della struttura nella struttura....



**Lisa l’infermiera la Moglie di Fabrizio Martinelli, aveva spostato l'uomo che le era sembrato un angelo con i suoi pazienti ma ultimamente aveva scoperto cose ambigue sul suo passato e voleva divorziare da lui....

Ma Fabrizio non ne voleva sapere!

Ed era diventato anche aggressivo .... ogni volta che ne parlavano

**Silvestro la guardia Penitenziaria che da oltre 30 anni lavorava a Villa Bianchi conosceva tutta la storia di Giovanni Martinelli.... strane voci giravano sull'uomo .... E spesso i due che aveva avuto diversi battibecchi ... che terminavano sempre con una minaccia da parte di Silvestro di rivelare ogni cosa... molti si chiedevano di che segreto parlasse l'uomo....

E poi c'era ...

**Sonia l’unica pazza a cui era stato stranamente connesso di stare fuori dalla sua cella nelle ore serali per la sua ottima condotta ma soprattutto perché aveva avvisato il dott. Martinelli durante l’ultimo colloquio che aveva parlato con Elisabeth una paziente seguita dallo spietato dottore morta anni prima nell'ospedale in circostanze Misteriose



Tutti si chiedono come e morto il Dottor Fabrizio Martinelli ?



Il Dott. Martinelli era poco amato sia dai pazienti che dai collaboratori spesso esperimentava nuove teorie sui pazienti e costringeva i colleghi a turni massacranti ... un caso nello specifico curo il vecchio professore la piccola Elisabeth morta anni prima in circostanze misteriose proprio la notte di Halloween.... qualcuno parla di vendetta dello spirito irrequieto ....che vaga per le stanze dell'ospedale e molti giurano di averla vista ....ma ricorda che si tratta pur di persone poco ragionevoli....

Tocca a Te svelare il Mistero che si nasconde nel reparto psichiatria.... anche perché e l'unico modo che ti resta per uscire dal Gioco!



*Interpreta il migliore detective

*Ricevi l'attestato di investigatore

*Sarai scelto tra i migliori detective delle nostre cene con delitto per partecipare come protagonista al delitto di Carnevale 2019!! In MISTERY!

*Vinci il gioco Cluedo per allenarti con i tuoi amici



A seguire

SI BALLA SUI TAVOLI STILE TAVERNA



MENU' APERICENA

