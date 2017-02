Cena con delitto: "Delitto prima della Prima"

Sabato 25 Febbraio 2017 torna la divertente Cena con Delitto teatralizzata con un nuovo episodio e un nuovo delitto da risolvere: Delitto prima della Prima. La trama è degna dei migliori galli: la prova generale è appena terminata e la compagnia sta per lasciare il teatro. Tutto è pronto per il debutto nazionale del nuovo spettacolo...ma all'improvviso un rumore assordante e, in scena, il corpo esanime del primo attore della compagnia! Si potrebbe trattare di un fatale incidente...ma l'ispettore Quirti non la pensa così. Convoca, allora , il regista e gli attori, gli unici presenti in teatro al momento della morte. Invidia? Gelosia? Vendetta? Fatalità? Chi sarà stato l'assassino? Ad inscenare il tutto i bravi attori della Compagnia teatrale TE.CO., una giovane realtà che sta emergendo nel panorama teatrale napoletano.

Per chi non la conoscesse, la Cena con … delitto proposta dall'associazione Insolitaguida Napoli, è un gioco spettacolo reso più piacevole grazie all'aggiunta di un tocco di coinvolgimento e "pazzaria", perché è vero che lo scopo della serata sarà quello di risolvere un delitto ma è anche vero che due risate non fanno mai male! Trattandosi di una cena si mangerà anche: sarà servita, infatti, una cena composta da antipastino, primo piatto, dolce accompagnati da vino, acqua.

Appuntamento Sabato 25 Febbraio 2017 al Marabù Club in via Gioacchino Toma ( Vomero, Napoli ). Data la disponibilità limitata di posti è obbligatoria la prenotazione chiamando il 081 1925 6964 o il 338 965 22 88, tramite l'app per smartphone e tablet Insolitaguida Napoli oppure consultando il sito web istituzionale dell'associazione www.insolitaguida.it, dove è possibile reperire ulteriori informazioni su questo e su altri eventi volti a promuovere l'arte, l'architettura senza trascurare la cultura popolare napoletana.