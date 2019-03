Il Cimitero Segreto: cena con delitto al Vic' Street

Il Cimitero Segreto: una cena con delitto da Brividi al Vic' Street di Napoli

MENU' SPETTACOLO

PANINO + BEVANDA

€ 15.00

POSTI LIMITATI PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

TEL.: 081662423

CELL.: 3387981020



Pronti a giocare?

Sarai tu il protagonista!



Come partecipare?

1. Chiama allo 081662423 ( PRENOTA IL TUO TAVOLO)

2. Lascia il tuo numero sarai inserito nel gruppo delle indagini

3.organizza la tua squadra

4. riceverai un messaggio sul tuo cellulare ( che hai lasciato al momento della prenotazione)

5. Raggiungi via Martucci

6. Lo spettacolo inizierà alle 21.30 sii preciso con tutta la squadra

7. Passa in via Martucci presso l'autoscuola Fiorito per ritirare l'amuleto scaccia fantasmi ti servirà nel luogo dove andrai ci saranno spiriti e buoni s cattivi

8. Inizia la tua cena con delitto e fa attenzione si tratta di una notte magica dove vivi e morti si confondono potresti trovarti s parlare con uno spirito vedendolo un a persona viva .....



"Tutto inizia in un antica Taverna la notte di Halloween del 2017 un Roberto un uomo sulla settantina viene ritrovato morto

Il corpo giace seduto ad un tavolo riverso nel suo stesso sangue... oppure no?

A ritrovare il cadavere è il fratello gemello Luca appena rientrato da un viaggio sacro.

Insieme a Luca la mattina del ritrovamento vi erano Sabrina e Sandra

Sabrina era la nipote di Luca e Roberto

Mentre Sandra era la responsabile di pratiche immobiliari già era stata contattata giorni precedenti da Roberto ( la vittima) perché pare che l'uomo volesse cedere l'attività era un po di tempo che si presentasse spesso nervoso e deciso a lasciare subito quel posto da quando in uno scavo per dei lavori di ristrutturazione aveva ritrovato sotto la sua struttura un vecchio e segreto CIMITERO....