"Delitto nel reame di Frittole" : cena con delitto teatralizzata

Sabato 25 Marzo 2017 torna la divertente Cena con Delitto teatralizzata con un nuovo episodio e un nuovo delitto da risolvere: Delitto nel reame di Frittole.

La trama è degna dei migliori gialli: In un imponente castello nel lontano Reame di Frittole, il Re ha organizzato un sontuoso banchetto per celebrare il compleanno della sua unica figlia, la dolce e bellissima Principessa Titina! Tanti gli invitati da ogni parte del Regno con doni e gemme preziose…. ma proprio nel corso dei festeggiamenti tra danze, vino e succulente portate….un omicidio! Chi sarà la vittima e chi il colpevole?! Ad inscenare il tutto i bravi attori della Compagnia teatrale TE.CO., una giovane realtà che sta emergendo nel panorama teatrale napoletano.

Per chi non la conoscesse, la Cena con … delitto proposta dall'associazione Insolitaguida Napoli, è un gioco spettacolo reso più piacevole grazie all'aggiunta di un tocco di coinvolgimento e "pazzaria", perché è vero che lo scopo della serata sarà quello di risolvere un delitto ma è anche vero che due risate non fanno mai male! Trattandosi di una cena si mangerà anche: sarà servita, infatti, una cena composta da antipastino, primo piatto, dolce accompagnati da vino, acqua.

Appuntamento Sabato 25 Marzo 2017 al Marabù Club in via Gioacchino Toma ( Vomero, Napoli ).

Data la disponibilità limitata di posti è obbligatoria la prenotazione chiamando il 081 1925 6964 o il 338 965 22 88, tramite l'app per smartphone e tablet Insolitaguida Napoli oppure consultando il sito web istituzionale dell'associazione www.insolitaguida.it, dove è possibile reperire ulteriori informazioni su questo e su altri eventi volti a promuovere l'arte, l'architettura senza trascurare la cultura popolare napoletana.