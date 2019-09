Ciak si gira!: una cena con delitto... anni '90

Torna l’appuntamento con la cena con delitto più divertente a Napoli. Venerdì 27 Settembre 2019, infatti al Teatro dei Lazzari Felici andrà in scena un nuovo episodio della Cena con … delitto: Ciak si gira!

Anni '90. Set della commedia sexy più irriverente e attesa dell' anno. Tre affermate dive del cinema, si ritrovano coinvolte in un misterioso omicidio. Anche Jimmy Kasinsky, l'incontrastato re delle scene, verrà immischiato. Come? Sta a voi scoprirlo!

Vieni a sbirciare dietro le quinte di questo film, dove ogni desiderio può realizzarsi, anche il più feroce.Per chi non la conoscesse, la Cena con … delitto proposta dall’associazione Insolitaguida Napoli, è un gioco spettacolo reso più piacevole grazie all’aggiunta di un tocco di coinvolgimento e “pazzaria”, perché è vero che lo scopo della serata sarà quello di risolvere un delitto ma è anche vero che due risate non fanno mai male!

In premio per i migliori detective un buono vacanze di una settimana per quattro persone!

Confermata la formula del momento degustativo all'insegna della cucina tradizionale napoletana; durante lo spettacolo, infatti, verrà servito un antipastino, un primo piatto, un dolcetto accompagnati da acqua e un bicchiere di vino e acqua per rendere la serata ancora più piacevole.

Location il Teatro dei Lazzari Felici è un teatro off napoletano che si trova nel cuore di Napoli, in vico Santa Maria dell'Aiuto 17 a due passi da Largo Santa Maria la Nova (zona via Monteoliveto – garage convenzionato).

Data la disponibilità limitata di posti è obbligatoria la prenotazione chiamando il 081 1925 6964 o il 338 965 22 88, tramite l’app per smartphone e tablet Insolitaguida Napoli oppure consultando il sito web istituzionale dell’associazione www.insolitaguida.it, dove è possibile reperire ulteriori informazioni su questo e su altri eventi volti a promuovere l’arte, l’architettura senza trascurare la cultura popolare napoletana.