Un Charleston Mortale: Cena con Delitto

Cena con Delitto "Un Charleston Mortale" il 28 novembre alle 21,00 alla Taverna Spettacolo Vic' Street di Napoli

info 081662423

Quando ballare non è solo una passione

Napoli 1921

una vecchia sala da ballo viene restaurata per trasformarsi in una sala spettacolo il proprietario Gerard Blance organizza una spettacolare festa di Apertura invitando personaggi da tutto il mondo

Rose la Ballerina di Charleston

Michele la donna del boss

Vito il boss

durante la serata Gerad Blance viene trovato morto

chi ha ucciso il nuovo gestore della sala?