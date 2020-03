Cena con Delitto Un Charleston Mortale

GIOVEDÌ 5 Marzo 21,00

alla Taverna Spettacolo Vic' Street di via Giuseppe Martucci 44 Napoli

info 081662423

Quando ballare non è solo una passione

Napoli 1936

una vecchia sala da ballo viene restaurata per trasformarsi in un locale spettacolo per l'occasione "Gerard Blance" il Proprietario organizza una spettacolare festa di Apertura invitando personaggi da tutto il mondo

-Rose la Ballerina di Charleston

- Michele l' attrice

- Vito il boss

- Frank il Cantante

ma proprio durate durante l'evento Gerad Blance viene trovato morto

chi ha ucciso il nuovo gestore della sala?

e soprattutto perche?

tutti erano presenti tutti avevano un movente tutti erano interessati a prelevare una quota del bel locale che sembra essere predisposto a far fare una fortuna....!



Per una Sera trasformati in Detective

1. forma la tua squadra

2. prenota il tuo tavolo

3. segui la pagina cene con Delitto serate in Giallo by Vic' Street

4. ricevi il 1 indizio sulla nostra pagina

5. ricevi il 2 indirizzo via messaggio

6. vari a recuperare il 3 indizio quando ti sarà chiesto

7. ricordati siao nel 1920 puoi indossare qualcosa a tema!

8. segui il giallo .... e ricordati di divertirti!

SOLO PER VERI DETECTIVE



alla squadra che risolverà il caso sarà consegnato l'attestato di miglior detective e una bottiglia di prosecco