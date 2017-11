Venerdì 17, Cena con Delitto "Scaccia Guai"

venerdì 17 novembre, alle 21,00, Il Pozzo e Il Pendolo propone:

LA CENA CON DELITTO SCACCIA GUAI

con: Marco Palumbo, Fabiana Diana, Marianita Carfora, Marcello Magri, Lucia Rocco, Andrea De Rosa

Un'indagine scaramantica: l'obiettivo questa volta sarà non solo smascherare un assassino, ma anche mettere in fuga la malasorte!

Per gli amanti del giallo,della sfida, del divertimento intelligente: uno spettacolo gioco che vi vedrà coinvolti dall’inizio alla fine. La cena con delitto, è un format che primo tra tutti il Pozzo e il Pendolo ha importato dalla Gran Bretagna. Il murder party, di matrice anglosassone nasce nella seconda metà dell’ottocento, come forma di intrattenimento dell’alta borghesia. La fusione tra il teatro ed il gioco, l’utilizzo del modello d’indagine deduttivo, l’interazione tra il pubblico e gli attori, l’ossequio alla regola della credibilità rappresentano i cardini fondamentali di questa forma di intrattenimento che riscuote oggi come nel secolo scorso grande consenso del pubblico.

prezzo del biglietto: 30 euro