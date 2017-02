Cecco e Cipo in concerto al Lanificio 25

Tornano a suonare nei più prestigiosi club della penisola, dopo il successo del "Vaccaboia" e del "Flop!" tour, che è valso al duo toscano un Premio Mei 2015: Cecco e Cipo – rispettivamente, Simone Ceccanti e Fabio Cipollini all'anagrafe – portano in scena un nuovo spettacolo, un concerto più intimo e discorsivo, per presentare, in veste rinnovata, l'ultimo album "Flop!", uscito l'11 marzo 2016 per Labella Music-First.

Trionfatori nella scorsa edizione di Strafactor con il brano "Non voglio dire", e diventati fenomeno virale tra social network, Youtube e Spotify, Cecco e Cipo approdano al Lanificio 25 di Napoli, venerdì 17 febbraio, in una formazione ridotta che riporta la band alle origini.

Ingresso 5 euro con tesseramento gratuito.

