Caterina Ambrosecchia presenta "Sette secondi" alla libreria Raffaello

Dopo il successo del romanzo d'esordio "La donna giusta", la scrittrice materana Caterina Ambrosecchia presenta il suo ultimo romanzo "Sette secondi" (ed. Gelsorosso) a Napoli nello spazio della libreria Raffaello in via Kerbaker 35.

Questa volta l'autrice ambienta il suo romanzo in Grecia, tra l'isola di Mykonos e quella di Lefkada. Le protagoniste sono quattro giovani donne al loro primo viaggio insieme. L'isola greca diventa il luogo di partenza per intraprendere un cammino inaspettato dentro loro stesse, nel tentativo di liberarsi dal proprio passato e dalle proprie paure. Le protagoniste si cercano, si raccontano, si affidano e talvolta sfuggono le une alle altre, provando ad alleggerire un ingombrante bagaglio contenente tutto ciò che negli anni si è accumulato nelle loro complicate vite. Pian piano nuove identità di delineano, vecchi segreti si svelano. È solo una parentesi il viaggio? O, paradossalmente, andando oltre, lontano dalle proprie quotidiane esistenze, riusciranno a conoscersi più intimamente e veramente?

Se ne parlerà venerdì 17 gennaio, alle ore 18.00, nella sede della libreria Raffaello in via Kerbaker 35 - Napoli. Dialogheranno con l'autrice, Elisa Santucci e Rita Scarpelli, letture a cura di Fabiana Manna. L'incontro è organizzato dalla libreria Raffaello, in collaborazione con il blog Il mondo incantato dei libri. Ingresso libero.

