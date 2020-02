Cataleia Trio in "Accorda Napoli": viaggio nella canzone classica napoletana

Nell'ambito della mostra "Artisti di strada" del M° Renato di Meo, patrocinata dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, il Cataleia Trio si esibirà sabato 29 febbraio 2020 nella Chiesa di San Severo al Pendino in via Duomo, 286 a Napoli.

Il concerto è un viaggio attraverso i brani noti e meno noti della canzone classica napoletana, dalla villanella ai brani più conosciuti della tradizione partenopea, arricchiti di aneddoti e storie che rendono l'ascolto interessante e curioso.

Il Cataleia Trio è formato da tre artiste napoletane: Tiziana Minervini (chitarra classica e voce narrante); Angela Lancieri (chitarra dodici corde); Lidia Giudice (voce). Le tre donne rivisitano e interpretano con arrangiamenti originali, le canzoni del ricco patrimonio musicale nostrano.

La location è di straordinaria bellezza. San Severo fu edificata nel 1575 sull'antica chiesa con ospedale di Santa Maria a Selice, modificata e ristrutturata tra il 1599 ed il 1620 su disegno di Gian Giacomo Conforto.

L'interno presenta i caratteri architettonici tipici del Cinquecento, in cui si inseriscono gli altari settecenteschi in marmo policromo. Degno di nota è il monumento sepolcrale di Giovanni Alfonso Bisvallo, scolpito da Gerolamo D'Auria nel 1617, smembrato dal terremoto del 1688 e ricomposto nel restauro settecentesco nell'altare del transetto destro. La pregevole navata della struttura ospiterà il concerto. Prima di accedere alla navata, i visitatori potranno ammirare le pregevoli opere d'arte del M° Renato Di Meo, pittore, attore e regista teatrale.

Lo spettacolo ha anche uno scopo benefico per la mensa dei poveri di Porta Capuana di San Vincenzo dei Paoli.

Per info e prenotazioni contattare 339.7902355 - 339. 8301116

