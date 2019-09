Casting ragazze e bambini per Pyrex

Ricerchiamo 4 ragazze età compresa tra i 14 ed i 30 anni e bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni per uno shooting fotografico con abiti della nota casa di abbigliamento Pirex, per prestigioso negozio sito a Pozzuoli. Sono aperte le iscrizioni per i nuovi volti.

Per informazioni: contattare pagina Carlo agenzia di modelle oppure chiamare al 3292487467.