Tornano i casting di Ovs per i nuovi volti di Marie Claire

Centinaia le ragazze in coda oggi presso il negozio Ovs in via Kerbaker a Napoli per partecipare al casting dedicato alla ricerca di nuovi volti italiani da lanciare sul palcoscenico internazionale, organizzato da Marie Claire in partnership con OVS e in collaborazione con l’agenzia di moda Women Management.

Dopo il grande successo della passata edizione con oltre 2 milioni di contatti, più di 2mila aspiranti modelle partecipanti e 360 post dedicati su Instagram e Facebook, è ripartita l’edizione 2019 di Future Visioni Model Search. Sempre 12 i casting, ogni mese in un negozio OVS di una città italiana diversa, per dare la possibilità alle partecipanti - dai 15 ai 25 anni - di essere selezionate per diventare protagoniste del servizio moda Future Visioni realizzato da stylist e fotografi professionisti, pubblicato ogni mese su Marie Claire, o diventare nuovi volti OVS. Alla fine dell’edizione 2019, tra tutte le selezionate nei 12 casting, l’agenzia Women Management proporrà un contratto da modella professionista.