Marie Claire cerca modelle: casting da OVS il 9 febbraio

In partnership con OVS e Brave Models, Marie Claire prosegue la sua ricerca di nuovi volti femminili da lanciare in Italia. L'iniziativa, “Marie Claire Future Visioni”, farà tappa anche a Napoli.

L'appuntamento con il casting è il prossimo 9 febbraio, nei pressi OVS di piazza Matteotti, con shooting previsto il 10 e l'11 febbraio.

Ogni mese in una città diversa – in totale 12 – Marie Claire, OVS e Brave Models selezioneranno ragazze tra i 14 e i 25 anni: una stylist e un fotografo professionista cureranno lo stile delle ragazza per valorizzarne al meglio il potenziale.

Successivamente, tra tutte le selezionate nei 12 casting del 2018, Brave Models sceglierà i volti più interessanti a cui proporre un contratto da modella professionista.

Come partecipare

Per partecipare, basterà presentarsi direttamente nel negozio OVS il giorno del casting (se minorenni accompagnati), oppure anticipare due foto recenti (figura intera e primo piano) all’indirizzo mail modelsearch.casting@hearst.it, indicando il numero di telefono e specificando nell’oggetto la città di riferimento. È necessario dichiarare nel testo della mail l’autorizzazione all’uso dei dati forniti.