Casting per il film “L’ultimo Posteggiatore”

Il giorno 28 gennaio 2020 l'associazione Meti Academy, accoglierà, presso il centro giovanile Na.Gio.Ja a Soccavo l'ultimo casting per il film di Gioacchino Iovino "L'ultimo posteggiatore" dalle ore 16.00 alle ore 20.00.



Il film narra le vicende dei protagonisti della posteggia napoletana, in particolar modo di Pasquale Iovino detto ‘o piattaro, vissuto alla fine dell’800, antenato di Gioacchino Iovino che esercita la professione di posteggiatore in epoca contemporanea. Il film è ambientato nella Napoli antica e moderna nei famosi vicoli e rioni storici di napoli: Vico dei Panettieri, San Gregorio Armeno, I Decumani, ecc.

Le musiche sono curate da Gioacchino Iovino e sono selezionate dal patrimonio della musica classica napoletana. Lo stesso Iovino è protagonista del film, in qualità di attore e musicista.



La giornata è aperta a tutti dagli 8 ai 60 anni, cantanti, chitarristi, attori e attrici con padronanza del dialetto napoletano, ballerini, ballerine.

I minori dovranno essere accompagnati da un genitore.



N.B. munirsi di documento di riconoscimento e fotocopia della stessa.



Per maggiori informazioni, contattare il 349.3324402