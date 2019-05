Casting per cantanti, a Napoli fa tappa il Tour Music Fest

Si avvicina l'appuntamento con i casting del Tour Music Fest.

L'appuntamento a Napoli, per tutti gli aspiranti cantanti, è fissato per il 29 e 30 giugno. È possibile iscriversi sul sito della competizione per essere contattati e ricevere ulteriori informazioni.

Il concorso, nato in Italia nel 2007, è il più grande d'Europa e nasce per scoprire nuovi talenti. Le categorie artistiche sono suddivise in Cantanti Interpreti, Cantautori, Cantanti Lirici, Rapper, Original Band, Metal Band, Junior Singer (11/16 anni), Baby Singer (5/10 anni), DJ, DJ Producer e Autori.

Ricchissimi i premi. È possibile vincere 10mila euro, una produzione discografica, e una borsa di studio negli Stati Uniti presso Berklee - College of Music. Mogol sarà il presidente di giuria.