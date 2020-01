Casina Vanvitelliana, ingresso gratuito ogni prima domenica del mese

Ogni prima domenica del mese, la Casina Vanvitelliana sarà visitabile gratuitamente, a partire già dal mese di febbraio.

A renderlo noto è il Sindaco Josi Gerardo Della Ragione: "Abbiamo deciso di adottare anche per il Sito Borbonico del Fusaro la promozione voluta dal Ministero dei Beni Culturali per i musei statali. Ne abbiamo parlato con il ministro Dario Franceschini, promotore qualche anno fa dell’iniziativa. E partirà già dal mese di febbraio. Il Real Casino sarà così accessibile gratuitamente, la prima domenica di ogni mese, proprio come il Castello Aragonese e le Terme di Baia. Perché puntiamo sulla cultura. Perché siamo certi che il turismo di qualità possa portare ricchezza per tutti. E perché vogliamo che i nostri tesori siano il volano per lo sviluppo della città. Un passo alla volta".

La Casina Vanvitelliana è aperta il sabato e la domenica, dalle 10:00 alle 18:00. Apertura infrasettimanale previo appuntamento contattando la Pro Loco Città di Bacoli chiamando il 379 103 0885 oppure inviando una mail a prolococittadibacoli@gmail.com.