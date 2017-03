Alla Casina Pompeiana la mostra "Donne di parola"

All'interno della rassegna Marzo Donna, coordinata dall'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, l'Associazione Culturale Premio Elsa Morante - onlus, propone "Donne di parola - Made in Culture per l'8 marzo", che si terrà presso la suggestiva Casina Pompeiana in Villa Comunale, a Napoli. Si tratta di una pluripersonale con tele di Mariella Ridda e Sara Tonello, e con sculture di Mario Cicalese.

Quadri, quelli della Tonello, le cui protagoniste sono donne attraversate da parole di grandi autori, da Tagore a Prevert, dal Cantico dei cantici a Dante, fino, e soprattutto, ai testi di Dacia Maraini, le cui poesie percorrono, a rimarcarne l'anima poetica e complessa, le donne fascinose e intense rappresentate da Sara. Le donne di Mariella Ridda, pittrice italo-berlinese, già note al pubblico di Made in Culture, sono madri, nuotatrici, sognatrici, urlatrici, amanti. Sono donne energiche ed energetiche, come i colori forti da cui si stagliano. Sono "madri terra", le sculture dal grembo d'acciaio di Mario Cicalese, l'architetto-scultore che rappresenta donne dal ventre e dalla testa di lucido, forte acciaio levigato in quella perfezione sferica da cui s'irradia un pesante corpo di cemento cerato.

La mostra sarà inaugurata il 10 marzo alle ore 17,00 presso la Casina Pompeiana con l'Assessore Daniela Villani, l'Assessore Nino Daniele, la caporedattrice della Cultura de Il Mattino Titta Fiore, e Tjuna Notarbartolo, curatrice della mostra.

