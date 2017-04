Casatiello Sharing, Pasquetta al Birrificio Flegreo: parola d'ordine "condividere"

Psquetta divertente, rilassata e alternativa al Birrificio Flegreo che, per Lunedì 17 aprile, apre le sue porte per un "Casatiello sharing" in cui la parola d'ordine è "condividere".

"Avrete a disposizione un locale, buona musica, bella gente e birra antigianale... il vostro compito - spiegano gli organizzatori - sarà solo di portare i classici avanzi della pasqua e in cambio avrete una birra da 0,30 in omaggio".