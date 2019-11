A Napoli arriva "Cartoon Circus": le fiabe Disney in scena in chiave circense

Il 30 novembre e il primo dicembre, alla Casa della Musica di Napoli arriva "Cartoon Circus", lo spettacolo prodotto dalla Compagnia dei Saltimbanchi di Giulio Carfora, nel quale i più celebri protagonisti delle fiabe si animeranno in una chiave del tutto nuova: quella circense.

All’apertura del sipario gli artisti mediante numeri di equilibrismo, magia, clownerie, giocoleria, bolle di sapone, fachirismo, danza aerea, soccer freestyle, waterball, roller freestyle, oltre a trampolieri e ballerini si trasformeranno nei protagonisti delle incantevoli fiabe disney. Musiche dal vivo, effetti luce, bolle fluttuanti, abiti meravigliosi vi catapulteranno nella magica atmosfera del cartoon circus.

Lo spettacolo è rivolto a un pubblico di adulti e di bambini, ai quali non sarà chiesto di essere semplici spettatori bensì saranno coinvolti in prima persona nei diversi numeri messi scena permettendo loro di vivere la magica avventura sognata da bambini.

Lo spettacolo rientra nella rassegna CONTROVENTO che si propone di indirizzare l’attenzione del pubblico nei confronti della drammaturgia e della danza contemporanea intesa non solo come nuovi testi, ma anche come nuovi interpreti e nuove modalità espressive. L’intenzione è quella di stimolare un’attenzione particolare da parte delle giovani generazioni e di meglio articolare, completandola, la proposta teatrale del COMPLESSO PALAPARTENOPE. Una programmazione di spettacoli che recepisce il pullulare di creatività, di proposte, di movimenti, di fermenti intellettuali, di prosa, di musica, di danza e di tutto ciò che il mondo teatrale nazionale è portatore. La creazione di una rete regionale e nazionale che, promuove un’azione di sostegno per i giovani talenti italiani.

DETTAGLI

biglietto intero €8

biglietto ridotto €5 studenti, under 30 e over 65

30 NOVEMBRE E 1 DICEMBRE ORE 18