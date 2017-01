"Carte da legare": racconti di ordinaria follie all'Archivio Storico del Banco di Napoli

Racconti d'ordinaria follia nell'Archivio storico del Banco di Napoli Il 4 e 5 Gennaio: Il Demiurgo inaugura il cartellone del 2017 con un nuovo spettacolo, ambientato in una location unica: il museo dell'archivio storico del banco di Napoli.

Un luogo che custodisce un vero patrimonio di dati, informazioni, storie, custodite nei grossi volumi che costituiscono l'oggetto e l'ossatura del museo. All'interno di una scenografia fatta di carta, di volumi che odorano d'antico, trasudano storia e rievocano un passato fatto di numeri, cifre, storie e vite che s'intrecciano insieme e superano i secoli, verrà raccontata una storia. Una storia che in realtà è 4 storie. O forse cinque in fondo... insomma una storia che nasce dai libri, proprio quelli che fanno da scenografia, da pareti, da tramezzi, da soprammobili, da tutto insomma. In quei libri, che sono cifre e carta, e inchiostro, e polvere e storie, si celano vite. E quelle vite, riassunte in quella carta e in quell'inchiostro sorgono ancora: Isabella Croys, con tutte le tinte che le colorarono la vita, Filippo di Borbone, che sarebbe stato re, non fosse nato scemo. Un tenente austriaco, un criminale comune... vite, storie, emozioni, passioni. Vite imprigionate nella carta. La carta di quei libri che fanno da scenografia. Viite Pronte a liberarsi e a essere raccontate.

Prezzo Biglietto ADULTI : 15,00 euro BAMBINI (dai 6 ai 15 anni) 12,00 euro

Ingressi alle ore: 17.00 - 18.30 - 20.00 - 21.30

POSTI LIMITATI! PRENOTA su info.demiurgo@gmail.com o chiama al 331.3169215 - 3662080108 Da un'idea di : Andrea Zappulli Andrea Cioffi Franco Nappi Drammaturgia : Andrea Cioffi Franco Nappi ispirata a racconti di Andrea Zappulli Regia : Andrea Cioffi Franco Nappi con : Franco Nappi Andrea Cioffi Chiara Vitiello Gennaro Maresca Lucio de Francesco