"Carta al Tesoro", torna a Napoli il gioco per sensibilizzare sull'importanza del riciclo

Torna a Napoli, sabato 9 marzo 2019, "Carta al Tesoro", il gioco a squadre per sensibilizzare sull'importanza del riciclo e di una corretta raccolta differenziata organizzato da Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli imballaggi a base Cellulosica, in collaborazione con il Comune di Napoli e Asia Napoli.

Il gioco a squadre, che prevede una partecipazione gratuita e aperta ad adulti e bambini, prenderà il via a partire dalle ore 10.30 da Centro di raccolta Asia Rione Sanità (Vico Arena della Sanità), sviluppandosi durante tutta la mattinata, e si concluderà presso Piazza del Plebiscito.



La caccia al tesoro porterà i concorrenti, da 3 a 5 per team, a raggiungere diverse tappe in luoghi legati alla tematica del riciclo e ad affrontare quiz e altre prove per superare i diversi “checkpoint”. Il superamento di ciascuna prova sarà certificato dal personale dell’organizzazione presente presso i checkpoint con l’apposizione di un timbro sul PASSAPORTO di gara.

Il percorso complessivo da percorrere, a piedi o con i mezzi pubblici, per completare la gara è di circa km 6,3.



Le prime squadre che raggiungeranno il punto di arrivo, saranno chiamate a svolgere degli ultimi compiti per trovare il tesoro e aggiudicarsi uno dei tre premi, consistenti in buoni spesa Carrefour rispettivamente del valore di 1500, 1000 e 500 euro.

INFORMAZIONI



Dove e quando

Napoli - Sabato 9 marzo 2019 - ritrovo h. 9.00 - partenza h.10.30 fino alle h.13.00



Punti di partenza

Centro di raccolta Asia Rione Sanità (Vico Arena della Sanità) - Napoli

In tale sede verranno perfezionate le procedure di iscrizione e sarà distribuito a ciascuna squadra il kit Carta al Tesoro contenente, anche il ‘PASSAPORTO’ che il caposquadra dovrà custodire e presentare agli addetti dell’organizzazione per ottenere il timbro che certifichi il superamento delle diverse prove previste.



Punto di arrivo

Piazza del Plebiscito

Qui si concluderà l’evento e si svolgerà la premiazione.



E' possibile iscriversi seguendo le indicazioni sul sito di Comieco, oppure è possibile iscriversi nella mattina del 9 marzo 2019 (dalle ore 9.00 alle ore 10.00) direttamente presso il centro di partenza.



Per ulteriori informazioni, telefonare al numero 349 8135354

L'evento sarà presentato alla stampa domani, giovedì 7 marzo alle ore 11, nel corso di un incontro che si terrà a Napoli, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo.

Alla conferenza interverranno, fra gli altri, l'Assessore all'Ambiente del Comune di Napoli, Raffaele Del Giudice, il Direttore Generale di Comieco, Carlo Montalbetti e l'Amministratore Unico di Asia Napoli, Francesco Iacotucci.