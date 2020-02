Carosuonando, spettacolo tributo a Renato Carosone

Riprende la programmazione degli eventi serali dell'Associazione Insolitaguida Napoli al Teatro dei Lazzari Felici. Ogni volta uno spettacolo differente ma sempre all'insegna della napoletanità e del divertimento.

Sabato 8 Febbraio 2020 ore 21:00 vi aspetta Carosuonando, uno spettacolo tributo a Renato Carosone.

Un piacevole viaggio musicale nell'attività artistica del Maestro napoletano nel suo periodo d'oro.

"Innovatore" della canzone napoletana e autore di canzoni, seppe dare anche alle canzoni napoletane più classiche quel ritmo ballabile che, ancora oggi, è fonte di ispirazione e di imitazione per molti altri artisti.

Lo spettacolo cercherà di far comprendere, attraverso la musica e qualche aneddoto, l'epoca, la vita e il carattere di uno degli "ambasciatori" più conosciuti della nostra città nel mondo.

Nel corso della serata com'è nostra abitudine sarà offerta una degustazione di cucina tipica napoletana accompagnata a un buon bicchiere di vino, ideale per il tono della serata.

Il Teatro dei Lazzari Felici è un teatro off napoletano, ossia non la classica sala da teatro ma un qualcosa di più intimo, esempio di architettura napoletana con mattoni in tufo a vista e soffitto a volte, che si trova nel cuore di Napoli, in vico Santa Maria dell'Aiuto 17 a due passi da Largo Santa Maria la Nova (garage convenzionato).

Dato il numero limitato di posti (solo 45) è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata chiamando lo 081 1925 6964, consultare il sito web www.lazzarifelici.it o la pagina Fb Lazzari Felici.