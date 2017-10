Carosello Napoletano al Centro d’Arte Mediterranea

Venerdì 3 Novembre, alle ore 20.00, si terrà presso il Centro d’Arte Mediterranea la prima serata a tema dedicata a Carosello Napoletano. La pellicola, inserita tra i cento film italiani da salvare, infatti, non solo è un capolavoro dal punto di vista cinematografico, ma è anche una inesauribile fonte di spunti per approfondire la conoscenza di Napoli lungo l’arco di tre secoli.



Il film, utilizzando come filo conduttore le canzoni, presenta al grande pubblico alcune delle migliori espressioni artistiche dell'arte napoletana, a partire dalla pittura, che viene magistralmente utilizzata dallo scenografo Mario Chiari. I riferimenti alla grande scuola napoletana dell'Ottocento, infatti, sono ravvisabili nelle diverse scene che vengono di volta in volta introdotte da un magistrale Paolo Stoppa (alias Salvatore Esposito nella pellicola), cantastorie senza un soldo e senza dimora, che rappresenta il fil rouge di Carosello Napoletano.



Una menzione in particolare merita la danza, grazie alla presenza di Léonide Massine (coreografo e ballerino di fama internazionale) che rende una indimenticabile interpretazione di Antonio Petito, il Pulcinella per eccellenza.



L'incontro sarà, come sempre, accompagnato da una cena riservata a tutti coloro che parteciperanno all'evento.



