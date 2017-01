Carolina Ciuccio apre le porte del suo studio

Giovedì 12 Gennaio 2017, dalle 19:00 alle 23:00, nel centro storico di Napoli in via Tribunali 334, l’artista Carolina Ciuccio apre per la prima volta le porte del suo studio al pubblico. “Penso che andare nei laboratori degli altri artisti sia un’esperienza molto interessante e decisamente diversa dal vedere i lavori esposti in galleria. Il luogo di lavoro risponde ad un criterio estetico diverso dall’esposizione, le opere si scoprono tra gli oggetti personali, tra i libri e i bozzetti, senza un ordine cronologico o di senso e questa esplorazione del lavoro altrui trovo sia molto stimolante.”

Motivo dell’open studio è quindi la volontà di presentare il suo lavoro, dai progetti più datati a quelli recenti ed inediti, in maniera informale ed accogliente, all’interno dello spazio stesso di creazione. In esposizione ci saranno opere dalle tematiche diverse, da quelle più intime come “Black Hole” e “Stratification” a quelle che affrontano temi socio-antropologici come “Culture Migranti”. L’invito al pubblico è di esplorare lo spazio liberamente ed anche, per chi vuole, di contribuire alla creazione di una nuova opera. I partecipanti infatti sono invitati a donare un’immagine o un oggetto (di materiale non-organico) di dimensioni minime 10 x 10 cm che possa raccontare qualcosa di sé e che verrà dall’artista utilizzato per la realizzazione del suo prossimo lavoro.