Carnival Swing Party: Serie TV vs Cartoon classics

Continua la collaborazione di Scin con le realtà più TOP della città! Questa è la volta di FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli onlus.



// Pista tutta da ballare

// Lezione di prova di lindy hop

// Contest miglior maschera e miglior travestimento di gruppo

// Resident team swing Dj set in apertura

// Big Daddy swing Dj set (special guest da Pescara)

// Vintage & Carnival corner a cura di Baule volante

// Bar, ristorante, pizzeria



Ticket d'ingresso:

€ 9 in prevendita su eventbrite.it

€13 alla porta



La quota d'ingresso INCLUDE la Tessera Associativa valida per tutto il 2020 (dal costo di €2), obbligatoria per partecipare ai nostri eventi. Se vuoi partecipare alla serata di carnevale, compila questo modulo per richiedere la tessera soci >>> https://docs.google.com/forms/d/1tikA8txT3lUidztnEwxe-EF3DMwuKVbPEo_Ovtzdz_I/edit



Riceverai la tua tessera alla porta, previa approvazione della richiesta da parte del direttivo dell'associazione culturale SCIN - Swing Clandestino Itinerante Napoli.



