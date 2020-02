Carnival Party with "Stranger 80's - the Upsidedown": a Carnevale tuffo negli anni '80

Sabato 22 febbraio

Carnival party

with

Stranger 80’s

the UPSIDEDOWN

Dj set by INFERMERIE MUSICALI

Per il Carnevale 2020 Ars Mania in collaborazione con Mediterraneart ha pensato a un party unico nel suo genere! Un tuffo nei mitici anni80’. Fonte di ispirazione una delle serie tv più seguite negli ultimi tempi, #STRANGERTHINGS e ancor di più la nostalgia per un decennio cinematografico e musicale dal fascino intramontabile.

Una serata dalle atmosfere vintage, dal DJ SET a cura di INFERMERIE MUSICALI ai cocktail e il dress code rigorosamente a tema anni ’80. E allora, cotonate i capelli, indossate giacche con le mitiche spalline e felpe dai colori fluo e scendete in pista a ballare sulle note dei mitici CLASH, QUEEN, THE BANGLES, DURAN DURAN, CINDY LAUPER e tanti, tanti altri miti della musica.

Ma ATTENZIONE! Il SOTTOSOPRA è in agguato. Tra noi si aggireranno creature di altri mondi. Grazie alla fondamentale partecipazione di Campo 77, ormai dei veri e propri MUST nei giochi di ruolo, rivivrete i brividi della fortunata serie, sarete catapultati nel SOTTOSOPRA, incontrerete i protagonisti e solo seguendo le loro indicazioni riuscirete a tornare nella realtà.

Per questa serata pazzesca saranno riaperti alcuni uffici ormai in disuso dell’ex NATO di Bagnoli.

L’iniziativa è a numero chiuso, la prenotazione è obbligatoria ai numeri 347/0094457 – 327/7306533.