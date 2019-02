Carnival party "Eros perVersi" all'Area 35 mm

In AREA 35 mm il Carnival party "Eros perVersi", party in maschera con live teatre, music end poetry.

Sarà presente una mostra d'arte fotografica sul tema della serata, tutto incentrato sull'EROTISMO.

Brani di poesia erotica e tango, desiderio, giochi e fantasie d'amore sono alcuni dei temi proposti nel menù della serata, assaggi di poesia che non saziano ma che al contrario eccitano l'appetito.

E' l'invito ad amare, a godere, è lo sguardo eccitato di fronte al corpo amato, l'invito al piacere dei sensi, al fuoco delle emozioni. Parole che ci portano lontano dalla volgarità alla quale la cultura erotica oggi è rilegata. Versi che stimolano l'avventura dei sensi, l'estasi, il piacere di conoscere, scrivere e amare.

Un menù fatto di poesie di Neruda, Saffo, Lirici Greci, Valduga, Verlaine, Baudelaire e altri classici ancora, vi sazieranno l'anima e lo spirito, accostando il buon vino e melodie.

Raffaele Natale: live music

Serena Gatti:voce

Produzione: Azulteatro

A seguire dj set per chi vorrà ballare fino a notte fonda.



Nello spazio troverete allestita una RED ROOM SHOOTING, ovvero un set fotografico e stampa in loco, che fa da contorno al favoloso Party in Maschera.

Dress Code-> Sensual - Noir & RED ROOM SHOOTING

Ingresso in via Giovanni Porzio, is. G5.

Fronte strada, a 700mt dall'uscita della tangenziale (Corso Malta), con ampia possibilità di parcheggio gratuito.



Info e prenotazione 349 7678472