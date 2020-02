Carnival Horror Night: notte in maschera tra brivido e musica con finale a sorpresa

Sabato 22 febbraio, uno speciale Tour dedicato alle notti magiche del Carnevale.

L'associazione DE REBUS NEAPOLIS, organizza per il Carnevale una speciale edizione in un itinerario da brivido, divertente e curioso nel centro antico di Napoli, per scoprire la Storia “segreta” del Carnevale tra aneddoti e curiosità… dalla nascita del Carnevale alla Maschera più antica di Napoli.

Un percorso “speciale” per tutti, una Napoli Magica, in un tour dedicato ai misteri di questa antica festa nei vicoli del centro storico dove si sono snodate storie piene di mistero, storie intriganti tra enigmi massonici e simboli esoterici. Il tour prende vita attraverso il mistero della Dama Bianca, il Palazzo del Diavolo ed altri misteri, per culminare in un affascinante e magico locale dove insieme festeggeremo il Carnevale, con FINALE A SORPRESA! Vi troverete faccia a faccia con la maschera più temuta, quella che viene dai sogni.....provate ad indovinare..FREDDY..JASON...LEATHERFACE...suggestione, brivido e divertimento brindando alla notte magica del Carnevale, sotto l’occhio attento dei fantasmi più famosi per festeggiare con Voi la notte più magica dell’anno. Vi aspettiamo tutti in maschera in questo tour che rapisce, seduce e avvince.

(il travestimento è facoltativo)

Itinerario:

I. Il vero volto del Carnevale

II. La Dama Bianca

III. I Fantasmi di Benedetto Croce

IV.Il grande Jettatore

V. Gli spettri dei traditori

VI. La setta mascherata

VII. Il segreto di Pulcinella

VIII. Spiritelli dispettosi

IX. ‘O Mammone

XI. Finale a Sorpresa!

XII. Festa di Carnevale: musica e drink

SABATO 22 FEBBRAIO‬

Appuntamento ‪alle ore 20:45‬ ~ inizio evento ore ‪21:00‬

Punto d'incontro:

Napoli - Piazza del Gesù Nuovo (vicino l’obelisco)

Costi Tour:

Intero € 16

Ridotto € 10 (7 - 15 anni)

Ridotto studenti € 14

(Con tessera universitaria)

-Prezzo a persona per Gruppo da 20 a più partecipanti € 12

Il ticket è comprensivo di :

-visita guidata con due guide esperte di occulto.

-breve teatralizzazione.

-ingresso locale + 1 drink.



PRENOTAZIONE TELEFONICA OBBLIGATORIA AL SEGUENTE UNICO RECAPITO TELEFONICO:

Dalle ore 10.00 alle ore 20,00 :

3511258465‬

Potete inviare sms e messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

Whatsapp:‪3511258465‬

Sms: ‪3511258465‬

EMAIL: derebusneapolis@gmail.com

Link Evento:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis/carnival-horror-tour

Gallery