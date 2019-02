Carnival Horror Night: notte in maschera tra brivido, musica e misteri

Tour nelle magiche notti dedicate al Carnevale, sabato 2 e Martedì Grasso 5 marzo.

L'associazione DE REBUS NEAPOLIS, organizza per il Carnevale una speciale edizione in un itinerario da brivido, divertente e curioso nel centro antico di Napoli, per scoprire la Storia “segreta” del Carnevale tra aneddoti e curiosità, dalla nascita del Carnevale alla Maschera più antica di Napoli.

Un percorso “speciale” per tutti, una Napoli Magica, in un tour dedicato ai misteri di questa antica festa nei vicoli del centro storico dove si sono snodate storie piene di mistero, storie intriganti tra enigmi massonici e simboli esoterici. Il tour prende vita attraverso il mistero di Dracula, il Palazzo del Diavolo, il fantasma di Santa Chiara ed altri misteri, per culminare in un affascinante e magico locale dove insieme festeggeremo il Carnevale. Un locale che sorge sui resti dell’antico tempio della dea Vesta, serba in sé tracce del passaggio degli argonauti ed ancora, capitelli e mura vive di una basilica paleocristiana. Nella suggestione di queste mura balleremo e brinderemo alla notte magica del Carnevale, sotto l’occhio attento dei fantasmi più famosi per festeggiare con Voi la notte più magica dell’anno. Se avete degli impegni, annullateli. Vi aspettiamo tutti in maschera in questo tour che rapisce, seduce e avvince.



Itinerario:

I. La tomba del Vampiro

II. Il palazzo del Diavolo

III.Il fantasma di Santa Chiara

IV.Il grande Jettatore

V. Il mistero del Carnevale

VI.La setta mascherata

VII.Il segreto di Pulcinella

VIII.Il demone mascherato

IX.Festa di Carnevale: musica drink e balli.



Punto d'incontro:

Piazza Santa Maria la Nova, davanti la chiesa

Costi Tour:

Intero € 15

Ridotto € 10 (6 - 17 anni)

comprensivo di :

-visita guidata

-ingresso locale + 1 drink



PRENOTAZIONE

OBBLIGATORIA

Contattando esclusivamente il seguente recapito: dalle ore 09.30 alle ore 19,00 :3511258465



Potete inviare sms e messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

Whatsapp:3511258465

Sms:3511258465



Sito web:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis

Gallery