Carnevale allo Zoo di Napoli: giochi, visite guidate e spettacolo di bolle di sapone

Si festeggia il Carnevale allo Zoo di Napoli, domenica 26 febbraio 2017, con una grande festa per i bambini ed uno sconto del 50% sul biglietto d’ingresso per tutti quelli che si presenteranno al giardino zoologico in maschera.

Una giornata ricca di attività per genitori e bambini, con un programma denso di eventi, giochi, visite guidate a tema ed un bellissimo spettacolo di animazione, per divertirsi ed imparare tante curiosità sugli animali, in compagnia dei numerosi ospiti che accorreranno per l’evento.

Il programma dalla mattina al pomeriggio, prevede alle ore 10,30 l’inizio dei giochi al lato della capanna del sapere, alle ore 10,30 -11,00 e poi alle ore 14,30 e 15,00 visite guidate dal piazzale d’ingresso dello zoo, dal tema “Gli animali maestri del colore” (Le visite guidate sono su prenotazione scrivendo a info@lozoodinapoli.com oppure scrivendo un messaggio privato alla pagina facebook de lo Zoo di Napoli). Mentre alle 12,30 comincerà il divertente spettacolo, assolutamente da non perdere di bolle di sapone, nella Capanna del Sapere.