"Una strada da Carnevale": spettacoli, sorprese, sconti e food in via Martucci

Venerdì 2 febbraio ore 17.30

Carnevale in via Martucci

Spettacoli sorprese sconti e tanto food



Venerdì 02 febbraio 2018 dalle ore 18,00 alle alle 20,00 presso alcune botteghe in via Giuseppe Martucci Napoli saranno esposti mini carri di carnevale mentre la nostra trampolieri accompagnata da musica e volantinatori distribuiranno card by :

VIC'STREET (Taverna Napoletana)

SAMURAI (Ristorante giapponese)

BIRMANIA (abbigliamento )

FIORITO (Scuola Guida)

In regalo

CARD "BORGO AMICO"

PER UN ANNO RICCO DI REGALI PREMI E PROMOZIONI!

TUTTE LE INFO 3387981020