Carnevale Strianese 2017

Dal 25 al 28 febbraio 2017 torna l'attesisssimo Carnevale Strianese, considerato tra i primi otto più affascinanti d'Italia.

I carri allegorici, che sono i più grandi e movimentati della regione, sfilano ogni anno dal 1982. Il Carnevale a Striano è la manifestazione per eccellenza, la più sentita di tutto l’anno. Essa coinvolge attorno a sé centinaia di partecipanti, dai carristi, maestri della cartapesta, ai gruppi coreografi che curano le danze

Sabato 25 febbreaio 2017

- Ore 15:00 sfilata dei corpi di ballo per le strade cittadine

- Ore 16:00 Come per magia le 4 contrade daranno vita alle loro maschere e tra suoni, balli e coreografie avrà inizio la sfilata dei giganteschi carri allegorici in cartapesta in un circuito ad anello nella zona Via Farricella-Via Sarno -Parco Verde

- Ore 19:00 I carri allegorici completato il circuito sosteranno in Via Farricella

- Ore 20:00 Si esibiranno i corpi di ballo

Domenica 26 febbraio 2015

- Ore 10:00 Personaggi animati , giostre gonfiabili e stelle filanti animeranno la giornata dei più piccini presso l’area carnevale di Via Farricella.

- Ore 15:00 sfilata dei corpi di ballo per le strade cittadine

- Ore 16:00 I carri, le stelle filanti e i coriandoli tornano a sfilare nel percorso ad anello Via Farricella -Parco Verde.

- Ore 19:30 I carri allegorici completato il circuito sosteranno in Via Farricella

- Ore 20:00 Si esibiranno i corpi di ballo

Lunedi 27 febbreaio 2017

- Ore 19:30 Come per magia,i 4 rioni daranno vita alle loro maschere e tra suoni, balli e coreografie avrà inizio la sfilata dei giganteschi carri allegorici in cartapesta in un circuito ad anello nella zona Via Farricella-Via Sarno -Parco Verde

- Ore 21:00 I carri allegorici completato il circuito sosteranno in Via Farricella e avrà inizio la serata dance in maschera

Martedi 28 febbraio 2017

- Ore 15:00 sfilata dei corpi di ballo per le strade cittadine

- Ore 16:00 I carri, le stelle filanti e i coriandoli tornano a sfilare nel percorso ad anello Via Farricella -Parco Verde.

- Ore 19:30 I carri allegorici completato il circuito sosteranno in Via Farricella

- Ore 20:00 Si esibiranno i corpi di ballo