"E' tempo di metamorfosi": torna il Carnevale Sociale a Soccavo

Anche quest'anno è Carnevale Sociale a Soccavo. L'appuntamento con la VII edizione della parata di quartiere è per martedì 25 febbraio 2020. Partenza alle ore 10:00 da Parco Costantino.

Ad accompagnarci durante il corteo ci sarà il ritmo allegro delle Murghe "Frente Murguero Campano"

Il tema lanciato dal Gridas (gruppo risveglio dal sonno) per quest’anno è: “LA RISCOSSA DEI PAPPICI ovverossia TUTTI INSIEME CHE’ NON C’E’ PIU’ TEMPO”. Il riferimento è al proverbio napoletano del pappicio che con tenacia e costanza riesce a perforare una noce, ma anche alla necessità di unirsi e ribaltare dal basso le sorti dell’umanità. Tanti piccoli insiemi possono rigettare indietro nuovi e vecchi fascismi e sopraffazioni e pretendere urgentemente leggi e impegni dei “grandi” a favore di un futuro migliore, sul clima e non solo.

Il coordinamento Carnevale Sociale Soccavo declina questo tema in maniera trasformativa e creativa con il motto: "E’ TEMPO DI METAMORFOSI (OGNI PAPPICIO ADDIVENTI FARFALLA)". Di fronte a un un mondo di indifferenza, di omologazione, di diffidenza, di sopraffazione, auspichiamo un cambiamento che provenga dall’interno di ognuno di noi per rifondare la società su nuove basi: sulla condivisione, sul coraggio, sulla fratellanza, sulla solidarietà , sulla comunità. Ma come si attua questa Metamorfosi? Ogni pappice po' addivintà farfalla se prende coscienza che la trasformazione si realizza a partire da se stessi attraverso una presa di coscienza continua che ci permetta di prendere il volo. Lottiamo per un società più giusta lanciando il nostro grido a favore dell'ugualianza e delle diversità. Tutti possiamo cambiare (trasformandoci in farfalla) e unirci per spertusare la noce dell’ingiustizia sociale e ambientale...INSIEME.

Ogni gruppo e singolo può partecipare liberamente al corteo ed elaborare percorsi autonomi anche interpretando il tema proposto.

Il Carnevale Sociale di Soccavo si inserisce nella più ampia rete del Carnevale Sociale di Napoli.