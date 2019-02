Compie dieci anni il Carnevale Sociale alla Sanità

Il Carnevale Sociale alla Sanità compie 10 anni.

Tema centrale dell'edizione 2019, promossa dalla Rete Educativa Rione Sanità" è "Luoghi Comuni - Al di là di ogni luogo comune". Un tema scelto per interrogarsi - spiegano gli organizzatori - sul "perché dei luoghi sono “destinati” ad essere fallimento urbano - come si fa a sollecitare la comunità a prendersi cura dei luoghi una volta che siano stati ripristinati - come evitare una visione “realistico/pessimista” - sottrarsi a stereotipie e preconcetti, su quali metodologie usare per lavorare sul cambiamento e sulle “formae mentis”, quali strumenti educativi bisogna mettere in atto per educare al bello e se è possibile un tentativo consapevole di educare una nuova generazione all’uso effettivo della città in quanto risorsa, partendo dalla strada - è pensabile anche un uso diretto, spontaneo e non convenzionale, popolare, degli spazi e dei tempi dell’ambiente urbano da parte dei bambini. Quale deve essere l'impegn delle istituzioni, degli educatori, della scuola, delle famiglie, della comunità educativa estesa"

L'appuntamento con l'ormai tradizionale manifestazione (che fa parte della rete del Carnevale sociale di Napoli) è per il primo marzo, dalle ore 10, con la colorata sfilata per le vie del quartiere che partirà da Piazza Cavour.