Restiamo Flegrei: appuntamento con il Carnevale Sociale di Pianura

Sarà il 3° Carnevale Sociale di Pianura ad aprire le colorate sfilate, promosse dalla rete del Carnevale Sociale di Napoli, che animeranno tutti le municipalità della città.

La parata del carnevale sociale di Pianura è in programma il 18 febbraio e vede la partecipazione di diverse associazioni del quartiere: Officine Periferiche - Coop. Xenia - Ass. Volontari Flegrei per l'ambiente - CTG Turmed - Progetto "un villaggio per crescere - Napoli"

Anche il Carnevale di Pianura aderisce al tema proposto da quello del Gridas di Scampia "La riscossa dei Pappici", declinandolo in modo originale con "Restiamo Flegrei - La tribù dei pappici urlerà la propria riscossa".

Ricordando le origini - spiegano gli organizzatori - scaveranno alla ricerca della propria identità flegrea e di un rapporto con la terra e con il territorio ormai quasi scomparso.

Itinerario della parata:

- Partenza ore 15;00 dall'istituto scolastico Russo 2 in via Napoli 101

- Via Artemisia Gentileschi

- Via J. Carducci

- Via Colantonio Di Fiore

- Via Comunale Napoli

- Via dell'Avvenire

- Strada Comunale Grottole

- Via E. Torricelli

- Arrivo all'area pedonale di Corso Duca D'Aosta.